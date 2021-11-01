"حال رحيل صلاح".. ليفربول يستهدف نجم سبورتينج لشبونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام الدين جمال:

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع بيدرو جونسالفيس لاعب سبورتنج لشبونة الشاب، في حالة رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف "الريدز".

وتحوم الشكوك حول استمرار محمد صلاح مع ليفربول الموسم المقبل، في ظل رفض النادي الإنجليزي تلبية طلبه بتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023، ورفع راتبه من 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى 380 ألف.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن إدارة ليفربول وضعت بيدرو جونسالفيس (23 عاما) على رأس قائمة اللاعبين المرشحين لتعويض صلاح حال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه مؤخرا مع سبورتنج لشبونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول لا يمانع دفع المبلغ الذي حدده سبورتنج لشبونة للتخلي عن خدمات جونسالفيس، والبالغ 67.75 مليون جنيه إسترليني (80 مليون يورو).

وكان جونسالفيس انضم إلى سبورتنج لشبونة في صيف 2020 قادما من نادي فاماليساو البرتغالي مقابل 6.5 مليون يورو لتعويض المخضرم برونو فيرنانديز الذي رحل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مطلع العام الماضي.

وساهم الجناح الشاب في فوز سبورتنج بلقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي بعد غياب استمر 19 عاما، حيث شارك مع الفريق في 37 مباراة بالمسابقة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 5 أهداف.

فيما خاض جونسالفيس 10 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات مع لشبونة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.