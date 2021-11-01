محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

طلائع الجيش لمصراوي: أنطوي تعرض لكدمة في رأسه.. وجاهز للمشاركة

أكد هاني درويش طبيب نادي طلائع الجيش، أن جون أنطوي لاعب الفريق تعافى تماما ولايعاني من أي شيء وجاهز لخوض التدريبات مع الفريق.

وكان جون أنطوي سقط خلال مباراة فريقه أمام نادي الزمالك، أمس الأحد، قبل أن يخرج من ملعب المباراة في الدقيقة 35 من زمن اللقاء.

وقال درويش في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنطوي تعرض لكدمة في رأسه في مباراة الزمالك".

وتابع: "اللاعب حاليا لا يعاني من أي شيء وجاهز للمشاركة في تدريبات الفريق وفي المباريات خلال الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن جون انتوي انضم لطلائع الجيش قادما من بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة.