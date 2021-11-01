موعد مباراة السعودية وبنجلاديش في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية وبنجلاديش مع القنوات الناقلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما.

يستقبل استاد جار بمدينة طشقند المباراة الحاسمة لمنتخب السعودية الاولمبي أمام نظيره البنجلاديشي، في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة التي تضم الكويت واوزبكستان.

ويدخل منتخب السعودية المباراة برصيد خالٍ من النقاط كحال خصمه بنجلاديش، حيث لم تُحتسب نتائج منتخب اوزبكستان في هذه المجموعة، لأنه متأهل تلقائيًا للنهائيات، باعتباره صاحب الأرض.

ويحتاج المنتخب السعودي الاولمبي تحقيق الفوز على بنجلاديش بأكثر من هدفٍ، حتى يلتحق بشقيقه الكويتي من خلال ضمان إحدى البطاقات الأربعة المخصصة لأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وضمن منتخب الكويت التأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في اوزبكستان العام المقبل، بعد فوزه على السعودية (2-1) يوم السبت الماضي على استاد جار، وبنجلاديش في الجولة الأولى بنتيجة (1-0).

ويتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة بالتصفيات.

ما هو موعد مباراة السعودية وبنجلاديش في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما؟

يحين موعد مباراة السعودية وبنجلاديش في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت مصر، 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبنجلاديش تحت 23 عاما؟

ينقل بث مباشر مباراة السعودية وبنجلاديش تحت 23 عاما على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC.