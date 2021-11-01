توتنهام واثق من وصوله لاتفاق مع انطونيو كونتي لخلافة نونو سانتو

أنطونيو كونتي مدرب نادي انتر ميلان السابق

أعرب المدير العام في نادي توتنهام “فابيو باراتشي”، عن ثقته في تعيين أنطونيو كونتي مدربًا جديدًا للنادي، بعد إقالة نونو إسبيريتو سانتو صباح الإثنين.

وكان كونتي من بين العديد من المرشحين الذين كان توتنهام مهتمًا بهم خلال الصيف الماضي، قبل أن يستقر النادي اللندني في النهاية على مدرب وولفز السابق نونو سانتو.

لكن توتنهام أطاح بالفعل بالبرتغالي من منصبه بعد أربعة أشهر فقط من توليه المهمة، بعد الهزيمة 3/0 أمام مانشستر يونايتد يوم السبت، والتي كانت الهزيمة الخامسة في أول 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سرعان ما تحول الاهتمام إلى كونتي، الذي ظل متاحًا بعد عدم توليه التدريب في أي محطة أخرى، منذ تركه إنتر في نهاية الموسم الماضي.

اجمعت المصادر الصحفية الايطالية على أن كونتي، قد وافق على التحدث إلى توتنهام، وكان السبب هو باراتشي – الذي عمل في التسلسل الهرمي فوق كونتي في يوفنتوس قبل عقد من الزمن.

وتحدث مدير توتنهام مع مدرب تشيلسي السابق قبل اتخاذ القرار بإقالة نونو، وأبلغ رئيس النادي دانييل ليفي باعتقاده أنه يمكن الاتفاق مع كونتي قبل مواجهة توتنهام مع إيفرتون في مباراتهم القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قبل ذلك، يلعب توتنهام أيضًا في الدوري الأوروبي ضد فيتيس أرنهيم يوم الخميس، لكن من المحتمل أن يكون رايان ماسون – الذي شغل منصب المدير الفني المؤقت الموسم الماضي عندما تم طرد جوزيه مورينيو من منصبه – على خط التماس في تلك المباراة.