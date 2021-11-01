تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة يوم غد امام مالمو في دوري أبطال أوروبا.. غيابات بالجملة

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة يوم غد الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 امام مالمو السويدي، ضمن الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب “أليدا ستاديوم”، بداية من الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية.

يحتل تشيلسي بطل أوروبا المركز الثاني في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا خلف يوفنتوس بثلاث نقاط، ويتطلع لتكرار فوزه على مالمو متذيل الترتيب يوم الثلاثاء ليحسم أمور التأهل إلى دور الستة عشر.

ويواجه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعض مشاكل الإصابة المستمرة للتعامل معها، وسيتعين على المدرب توماس توخيل إدارة قائمة فريقه بعناية، مع وجود مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي قادمة يوم السبت، قبل فترة التوقف الدولية التالية.

ولم يلعب كل من روميلو لوكاكو (اصابة في الكاحل) وتيمو فيرنر (اصابة في الفخذ) منذ تعرضهما للإصابة ضد مالمو في المباراة الماضية في وقت سابق من هذا الشهر، ولا يتوقع أن يشارك أي منهما في مباراة يوم غد.

ويستمر غياب الجناح كريستيان بوليسيتش عن الملاعب منذ أوائل سبتمبر بسبب إصابة في الكاحل أثناء تأديته للواجب الدولي، مع انتكاسات تعافيه أيضًا ادت إلى استبعاد جناح بوروسيا دورتموند السابق، لذلك، يجب أن يستمر حكيم زياش كواحد من اثنين من مهاجمي الفريق.

ولا يقتصر الأمر على فقدان عدد كبير من فريق توخيل الذي يعتبر الخيار الأول في خط الهجوم خلال الرحلة إلى السويد، ولكن تم استبعاد لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش مؤخرًا لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أثناء التدريبات ايضاً.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة يوم غد امام مالمو السويدي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، كريستنسن، شالوباه، رايس جيمس، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو، لوفتوس-تشيك، ماسون ماونت

خط الهجوم: حكيم زياش، كاي هافرتز