موعد مباراة العين والظفرة في الدوري الاماراتي ادنوك والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة العين والظفرة والقنوات الناقلة، في الجولة التاسعة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك 2021/2022 «دوري الخليج العربي الاماراتي للمحترفين».

يتطلع نادي العين تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الاماراتي ادنوك هذا الموسم، حينما يستقبل الفجيرة في الجولة التاسعة، بعدما حصد 5 انتصارات و3 تعادلات في أول 8 جولات.

ويعتبر تعادل العين في الجولة الماضية مع شباب الأهلي دبي هو الثالث في آخر 4 مباريات له في المسابقة المحلية، بينما فاز على الوصل في الجولة قبل الماضية بهدفين نظيفين.

ويتربع البنفسجي على صدارة ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك وفي رصيده 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه نادي الجزيرة، وسجل لاعبو العين 17 هدفًا، واهتزت شباكهم 7 مرات.

في المقابل، تلقى نادي الظفرة الهزيمة الخامسة له هذا الموسم في دوري ادنوك بالجولة الماضية على يد الوحدة، وسيبحث عن العودة إلى سكة النتائج الإيجابية بخطف نقطة على الأقل من أمام العين.

ويتواجد الظفرة في المركز الـ11 بجدول الترتيب وفي رصيده 7 نقاط من 8 مباريات، حصدها من الفوز على نادي الامارات، وعجمان، وبتعادله مع اتحاد كلباء.

متى موعد ومكان مباراة العين والظفرة في الدوري الاماراتي ادنوك؟

يحين موعد مباراة العين والظفرة في الدوري الاماراتي ادنوك يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، وستقام على استاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين والظفرة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الامارات، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العين والظفرة؟

يُنقل بث مباشر مباراة العين والظفرة على قناة أبو ظبي الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12091 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.