موعد مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة ديربي العاصمة بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة، ضمن مؤجلات الجولة الأولى من الدوري الجزائري 2021/2022 «الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس».

يحل فريق شباب بلوزداد ضيفًا ثقيلًا على مولودية الجزائر في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، ستعد بالكثير، في ظل سعي الفريقين نحو تحقيق الانتصار الأول هذا الموسم بالدوري الجزائري 2021/2022.

ويعد فريق مولودية الجزائر من أصعب المحطات في طريق شباب بلوزداد نحو تحقيق اللقب الثالث على التوالي والتاسع في تاريخه، لذلك سيدخل اللقاء بتركيز كبير لحصد الثلاث نقاط.

وتعادل شباب بلوزداد مع النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة (1-1)، ويدين بهذه النقطة للاعب «خير الدين مرزوقي»، الذي عدل الكفة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

على الجهة المقابلة، أخفق مولودية الجزائر عن زيارة الشباك أمام مستضيفه نجم مقرة في أول مباراة له هذا الموسم بالمسابقة المحلية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

ويدرك فريق مولودية الجزائر صعوبة المواجهة أمام حامل اللقب «شباب بلوزداد»، الذي فاز عليه في آخر لقاء جمعهما في الدوري الجزائري، ولكن لن يتنازل عن رد التحية للضيوف، من أجل مصالحة جماهيره.

متى موعد ومكان مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في الدوري الجزائري؟

يحين موعد مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في الدوري الجزائري يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، وستقام على ملعب 5 جويلية 1962 ببلدية دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر؟

يُنقل بث مباشر مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر على قناة الجزائرية 4، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11679 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.