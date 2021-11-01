بالفيديو | إصابة مدرب برصاصة بعد اطلاق النار وسط مباراة بالدوري الارجنتيني!

جمهور نادي هوراكان لاس

أصيب مدرب فريق كرة قدم أرجنتيني من الدرجة الثالثة برصاصة في كتفه وفر اللاعبون من أرض الملعب يوم الأحد حيث تشاجر مشجعو هوراكان لاس هيراس فيما بينهم خلال مباراة في إقليم ميندوزا.

وأظهرت مقاطع فيديو لاعبين من هوراكان وخصومه فيرو دي جنرال بيكو يركضون بحثًا عن ملجأ بينما يختبئ المشجعون خلف الجدران مع انطلاق الطلقات النارية على أرض الملعب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 34 من الشوط الثاني، وكانت النتيجة تشير إلى فوز هوراكان 1/3، ما يزيد الاستغراب حول السبب في كل هذا الرعب الذي تسببت به لجميع الحاضرين بالملعب.

وقالت صحيفة ” أوليه الارجنتينية” الرياضية إن مدرب فيرو “ماوريسيو روميرو” أصيب بطلق ناري في الكتف بينما تشاجر المشجعون المنتمون إلى التراس هوراكان فيما بينهم.

وأظهر مقطع فيديو روميرو وهو يعالج من جرح في كتفه وقال النادي في وقت لاحق إنه ذهب إلى المستشفى.

وكتب نادي فيرو على تويتر “روميرو يبلي بلاء حسنًا وبعيدًا عن الخطر. بعد مغادرته الملعب خضع لفحوصات في مستشفى محلي وهو الآن يقدم إفادة للشرطة”.

وقال نادي هوراكان إن القتال “يدمر” النادي، واضاف في منشور على فيسبوك: “امتنعت العائلات منذ سنوات من الحضور إلى الملعب. أتمنى أن يبتعد كل أولئك الذين يضرون بالنادي حتى يتمكن المشجعون الحقيقيون من العودة”.

فيديو اطلاق النار من قبل الجماهير واصابة مدرب الضيوف في الكتف