شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر لاعبى بيراميدز من خطورة زعيم الثغر وحماس حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه من خطورة الاتحاد السكندرى تحت قيادة حسام حسن، قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد إيهاب جلال خلال جلسته مع اللاعبين على إن الاتحاد السكندرى ستكون مواجهته مختلفة كليًا عن مواجهتى الجولة الأولى والثانية أمام المقاصة وفاركو، خاصة وإن زعيم الثغر فريق جماهيرى ومنظم ويلعب بأداء جماعى مما يزيد من خطورته، كما إن يقوده مدرب حماسى ويجيد تحفيز اللاعبين مما قد يؤدى لتغيير مجرى المباراة فى أى وقت.

وطالب المدير الفنى لبيراميدز من اللاعبين، ضرورة اللعب بجماعية وعدم الاعتماد على المهارة الفردية، والتركيز من بداية اللقاء من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط واستغلال عامل الأرض.

وكان إيهاب جلال،عبر عن رضاه وسعادته بالفوز الذي تحقق على حساب فاركو أمس الأحد بهدفين لهدف، مؤكدا أنه فريق قوي رغم حداثة عهده، ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهازا فنيا متميزا، وبالتالي الفوز يعتبر مهما للغاية و3 نقاط غالية في مشوار بطولة الدوري.

وأوضح المدير الفني أنه طالب اللاعبين بالهدوء بين شوطي المباراة، خاصة في ظل التسرع في إنهاء الهجمات، وهو ما جعل الفريق أفضل بكثير في الشوط الثاني، وبالتالي تحقق الفوز والثلاث نقاط الغالية التي جعلت بيراميدز يتقدم خطوة مهمة، ويصل إلى 6 نقاط في جدول الترتيب.

وشدد على أنه مع توالي المباريات سيظهر الشكل الحقيقي والأداء المتميز لنادي بيراميدز والمهم هو تحقيق الانتصار وجمع النقاط.