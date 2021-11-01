شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتصدر التصنيف العالمي للإسكواش للشهر الـ 23 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر نوفمبر الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثالث على التوالى والثالث والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

وتخطى علي فرج، أسطورة الاسكواش المعتزل رامى عاشور، ليصبح ثالث أكثر لاعب مصرى هيمنة على صدارة الاسكواش العالمى ، ويسبقه عمرو شبانة برصيد 33 شهراً ومحمد الشوربجى برصيد 50 شهراً.

كما استمر محمد الشوربجى فى المركز الثانى، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع والنيوزلاندى بول كول فى المركز الثالث.

وتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للمركز السادس بعد تتويجه مؤخراً ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، وحافظ فارس الدسوقي على تواجده في المركز السابع.

بينما تراجع مروان الشوربجي إلى المركز الخامس، كما تراجع كريم عبد الجواد إلى المركز العاشر.