شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام عوض يكشف حقيقة تراجعه عن الاستقالة من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، عن حقيقة تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها أمس الأحد من عضوية الجبلابة، حيث أكد استمراره في القرار الذي اتخذه.

وقال عوض، فى تصريح لـ"الخليج 365:: إنه لا صحة لما يتردد عن تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها من عضوية اتحاد الكرة مكتفيا بالفترة التي قضاها في الجبلابة.

وأرسل عوض استقالته عن طريق الإيميل إلى مسئولو الاتحاد الدولي فيفا منتظرا الرد منهم بقبول الاستقالة من أجل إخلاء طرف خاصة أنه يتم معاملته كموظف تابع للاتحاد الدولي الذي قام بتعيينه مؤخرا.

يذكر أن اللجنة المؤقتة في الاتحاد تضم أحمد مجاهد رئيسًا ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض في العضوية.