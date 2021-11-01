شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر جاهزية الشناوي لمباراة القمة في ودية المرج غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمد الشناوي حارس الفريق خلال مباراة المرج الودية غدًا لمعرفة قدرته على المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ويغيب الشناوي عن مباريات وتدريبات الأهلي الأخيرة لإصابته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا قبل أسابيع بتصفيات مونديل 2022 بقطر بمزق في العضلة الضامة.

وخاض محمد الشناوي تدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي الفترة الماضية قبل أن ينتظم في مران الأهلي الجماعي منذ فترة ليبدأ تجهيزه للمشاركة في مباراة القمة ، وينوي موسيماني الإعتماد على محمد الشناوي في ودية المرج غدًا بهدف تجهيزه للقمة والتأكد من جاهزيته تمامًا للمشاكة في لقاء الزمالك المرتقب.

وخاض الأهلي مراناً صباح اليوم، الإثنين، على ملعب التتش في بداية الاستعداد لمباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالة لبطولة الدوري ، وفاز الأهلي على البنك الأهلي أمس بهدف نظيف حمل توقيع محمد شريف بعدما سبق الفوز في الجولة الأولى على الإسماعيلي برباعية نظيفة.