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برة الملعب.. إبراهيم أبو خضرة لاعب السلة: بحب راغب علامة وويل سميث والسى فودز أكلتى المفضلة

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو إبراهيم أبو خضرة نجم سلة الأهلى والزمالك السابق.


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ماهوايتك المفضلة بعيدا عن السلة؟

السفر


هل تحب دخول المطبخ؟

طبعا بحب ادخل المطبخ كتير 


ما الأكلة التى تفضلها؟السى فودز

 

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من نجمك المفضل من الممثلين؟ويل سميث


من مطربك المفضل؟عمرو دياب وراغب علامة 


من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟محمد صلاح 

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

مش متخيل نفسى حاجة تانى غير لاعب ومش مستوعب أنى أكون حاجة تانية 

 

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من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

 مفيش حد محدد عاوز أكون مثله


بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

.الكاجوال طبعًا

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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