الامارات | ميسي: لم يطلب مني أحد اللعب لبرشلونة بدون مقابل ولابورتا أحزنني

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: لم يطلب مني أحد اللعب لبرشلونة بدون مقابل ولابورتا أحزنني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إن أحدا لم يطلب منه اللعب بدون مقابل لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل أن يسمح النادي الكتالوني المتعثر مالياً برحيله عن الفريق بعد أن قضى 21 عاما في النادي.

وقال ميسي، في مقابلة لصحيفة "سبورت" الإسبانية نشرتها اليوم الاثنين، إنه لم يتلق طلبا كهذا، وذلك بعد أن ألمح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، مؤخرا إلى أنه كان سيرحب بمثل هذا الموقف من النجم الأرجنتيني.

وقال ميسي: "لم يطلب من أحد اللعب بالمجان لبرشلونة"، وأضاف: "كلمات لابورتا أشعرتني بالألم".

وكان ميسي مستعدا لتوقيع عقد جديد مع برشلونة يتضمن تقليصا في راتبه، لكن في ظل مواجهة ديون تزيد على مليار يورو (.171 مليار دولار)، أعلن نادي برشلونة في آب/أغسطس الماضي أنه لم يعد يتحمل تجديد عقد ميسي، وقد انضم اللاعب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي: "فعلت كل ما بوسعي للبقاء (مع الفريق). طولبت بتخفيض راتبي بنسبة 50 %، وفعلت ذلك بدون أي مشكلات. كنا على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة للنادي. كانت أمنيتي وأمنية عائلتي البقاء في برشلونة."

وأضاف ميسي أنه وأفراد عائلته استقروا الآن في باريس ويشعرون بالسعادة فيها، لكنهم سيعودوا إلى برشلونة في يوم ما.

ولم يوضح ميسي ما إذا كان سيعود كلاعب، لكنه قال إنه يود العمل يوما ما كمدير رياضي في النادي الذي التحق به عندما كان عمره 13 عاما.

وأبدى ميسي ثقة في أن برشلونة سيحظى بمستقبل مشرق رغم المشكلات التي يعاني منها حاليا داخل الملعب وخارجه.

وقال ميسي: "الفريق رائع ويلعب بشكل جيد. النادي سيبقى دائما لأنه واحد من أفضل الأندية في العالم."

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