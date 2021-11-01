بعد 4 أشهر فقط.. توتنهام يطيح بـ نونو سانتو من قيادة الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي توتنهام، اليوم الإثنين، عن إقالة المدير الفني للفريق نونو سانتو، وذلك بعد 4 أشهر فقط من توليه المسئولية، وبعد سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

قال النادي، في بيان رسمي: ”يمكن للنادي أن يعلن اليوم إعفاء نونو إسبريتو سانتو وطاقمه الفني إيان كاثرو وروي باربوسا وأنطونيو دياس من مهامهم“.

وأمس الأحد، ذكرت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي أصبح مهدداً بفقدان منصبه بعد الخسارة 0/3 أمام مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي، وهي المباراة التي شهدت هتاف بعض الجماهير ضد سانتو، كما أطلقوا صافرات الاستهجان مع نهاية اللقاء.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، في تغريدة عبر تويتر إن ”إدارة توتنهام اقتربت من التعاقد مع أنطونيو كونتي لخلافة سانتو“.

وذكرت تقارير صحفية أخرى أن ”كونتي يريد عقداً طويل الأمد وخطة قوية لدعم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية من أجل الموافقة على خلافة نونو سانتو“.

واجتمع دانييل ليفي رئيس النادي، والمدير الإداري فابيو باراتيشي، يوم الأحد، لمناقشة مصير سانتو.

وكان نونو سانتو قد تولى تدريب توتنهام خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو يوم 30 يونيو الماضي.

وخسر توتنهام تحت قيادة نونو سانتو 5 مباريات من أصل 10 قاد فيها الفريق بالدوري، وكان أداء السبيرز متراجعاً.

ولم يسدد توتنهام أي كرة على المرمى، لمدة ساعتين و16 دقيقة، في المباراتين اللتين خسرهما أمام وست هام ومانشستر يونايتد.

يذكر أن نونو سانتو وقع عقدا في يونيو الماضي مع توتنام مدته عامان مع خيار التمديد لعام إضافي، بعد تجربة ناجحة مع وولفرهامبتون الذي قاده إلى البريميرليج في موسم 2017-2018 ثم قاده إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2019-2020.