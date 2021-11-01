شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يذاكر الأهلى بمبارتى البنك والإسماعيلى قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تسجيلات لمباراتى الأهلي فى مسابقة الدورى والتى خاضهما المارد الأحمر أمام الإسماعيلى فى الجولة الأولى والبنك الأهلى فى الجولة الثانية.

ويرغب كارتيرون فى إعادة مشاهدة مباراتى الأهلى فى الدورى من أجل دراسة مفاتيح لعب المارد الأحمر ونقاط القوة والضعف خاصة بعد الصفقات الجديدة التى تم إبرامها لتدعيم الفريق، فى مقدمتهم لويس ميكسونى وبيرسي تاو.

ويقوم كارتيرون بمذاكرة الأهلى جيدًا قبل مباراة القمة 123 بالدورى، والتى ستجمعهما في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

وتجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى والمقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل، وكشف مسئولو لجنة الحكام أن نور الدين هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بعد تألقه فى مباراة الترجى التونسى والاتحاد الليبى فى دورى أبطال افريقيا.

المباراة الأخيرة التي جمعت قطبي الكرة المصرية في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام بالموسم الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل صلاح محسن للأهلي، فيما أحرز فرحاني ساسي هدف الزمالك.