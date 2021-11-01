شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل وتركيز وجدية.. شاهد لاعبى الأهلى فى أول تدريب استعدادا للقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الأهلى، تدريبات قوية صباح اليوم، الاثنين، فى المران الأول للفريق بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، استعدادا لمواجهة الزمالك فى لقاء قمة الكرة المصرية المقرر يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.



الشناوى

وظهر التفاؤل والجدية والتركيز، على لاعبى الفريق واستعدادهم جيدا لهذه المباراة المرتقبة والرغبة فى الفوز للانفراد مبكرا بصدارة البطولة التى خسرها الفريق الموسم الماضى.



الشحات وكهربا

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك، صورة من تدريبات الفريق واجتماع موسيمانى مع اللاعبين على هامش التدريب وتحفيزهم للفوز على الغريم التقليدى وإسعاد الجماهير الحمراء، كما أدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.



اجتماع موسيمانى مع اللاعبين

من ناحية أخرى، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، قرر الدخول فى معسكر مغلق الأربعاء المقبل؛ استعدادا القمة أمام فريق الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.



سيد عبد الحفيظ وأفشة

وواصل الأهلى تدريباته صباح اليوم، الاثنين، دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة الجولة الثالثة من بطولة الدورى أمام فريق الزمالك.



أحمد عبد القادر

ويخوض الأهلى مباراة ودية أمام فريق المرج، فى الرابعة عصر غد على ملعب التتش بالجزيرة، وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ.



تدريبات حراس المرمى

وكان الأهلى، حقق الفوز على فريق البنك الأهلى، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.



























