شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل محمود يقترب من قيادة الألومنيوم خلفا لياسر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو الألومنيوم في مفاوضات جادة مع نبيل محمود مدرب الزمالك الأسبق من أجل تولى القيادة الفنية للفريق خلفا لياسر رضوان الذى رحل عن صفوف الفريق فجأة وقام بالتوقيع للنصر .

ويحتل الألومنيوم المركز الثالث بجدول مجموعته برصيد 9 نقاط ، بعدما خاض 5 مباريات فاز في 2 وتعادل 3 ولم يخسر أي لقاء .

ورغم النتائج الجيدة التي حققها ياسر رضوان مع الألومنيوم في بداية الموسم إلا أن الجميع فوجئ برحيله بالأمس ووقع للنصر القاهرى الذى ينافس بالمجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة .

واقترب مسئولو الألومنيوم من إنهاء المفاوضات مع نبيل محمود الذى يرتبط بعلاقة جيدة مع أبناء نجع حمادى وقام بقيادة الفريق أكثر من مرة في السابق وهو ما يسهل من عودته .