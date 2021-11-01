شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تكمل 13 شهرا متتاليا في صدارة التصنيف العالمي للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر نوفمبرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الثالث عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر الماضى.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف،كما تقدمت هانيا الحمامي مركزين لتستقر في المركز الرابع، بينما تراجعت نور الطيب لأول مرة منذ اعلان اعتزالها العام الماضى، لتستقر فى المركز التاسع، فيما تقدمت سلمى هاني مركزاً واحداً لتصل إلى التصنيف التاسع.

وحافظت روان العربي لاعبة وادي دجلة على تواجدها بقائمة التوب 10 لتحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي للاسكواش.



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