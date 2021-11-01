شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومي: 85 مليون جنيه قيمة ديون الإسماعيلي ولن أدفع من جيبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن قيمة الديون الواجبة على النادي، وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" على إذاعة أون سبورت إف إم: الوضع صعب في النادي والنتائج محبطة جداً "الفرقة تعبانة والدنيا مديونة"، علينا ديون بقيمة 60 مليون جنيه، هذا هو لرقم المعتمد، ولكن الديون الجديدة والمنتظرة ستكون بحوالي 25 مليون جنيه بسبب أزمة إبراهيم حسن، هذا بحكم الفيفا وإذا لم نسدد سيخصم منا نقاط.

أضاف: هناك أمور ضرورية سندفعها لتسيير الأمور مثل المرتبات، لكن لن أدفع من جيبي الخاص إلا في حالة الضرورة القصوى وحاجة النادي إلى سيولة، ولدينا أفكار غير تقليدية ولكن أقل شئ 6 أشهر أو سنة حتى تعود علينا بفائدة مادية، وسنطرح شركة الاسماعيلي للاستثمار الرياضي.

وعن مستقبل الجهاز الفني لطلعت يوسف قال الكومي: في حالة حدوث أي اخفاق سنغير الجهاز الفني لأن مفيش حد هيستحمل، وإذا لم يوفق سنفسخ العقد لأن قوته خائرة ولا تحدثني عن الشرط الجزائي في هذه الحالة، والجهاز الفني سبب سوء النتائج، لا يوجد أداء ولا روح للفريق، الناس بتخسر وتطلب مستحقاتها، وهناك 10 مليون جنيه يجب دفعها خلال هذا الشهر، وسيكون هناك خصم للمستحقات في حالة الخسارة، وسنضم مدرب مصري يدرب الفريق في حالة استمرار الاخفاقات.