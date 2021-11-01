شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: لم أقم بعمل دعاية كبيرة وعلينا بعض الالتزامات ننهيها خلال سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد عرفات، رئيس نادي سموحة، عن سر فوزه في الانتخابات الأخيرة برئاسة مجلس إدارة النادي السكندري، رغم عدم تردد اسمه بين المرشحين بشكل كبير، وقال عرفات في تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" على إذاعة أون سبورت إف إم:لم أقوم بدعاية كبيرة ولكن كان لدي حملة انتخابية قوية من عائلتي، لذلك لم يظهر إسمي كثيراً في الإعلام، وعملت نائباً لفرج عامر خلال الفترة لمدة 5 سنوات، وبيننا صداقة ومحبة ولكن لدي وجهة نظر مختلفة، ورأيت أن هذا هو الوقت الصحيح لأكون رئيس النادي

أضاف: كنت أثق أنني سأفوز في الانتخابات رغم عدم ظهور اسمي في المنافسة، محمد مجاهد صديقي على المستوى الشخصي، والانتخابات عندما يتم تقسيمها على 3 أشخاص تكون أصعب من اثنين، ومحمد مجاهد دعمني بالتأكيد ولو كنت في مكانه كنت سأدعمه أيضاً.

واصل: حصلت على أكثر من 11 ألف صوت والفرق بيني وبين فرج عامر حوالي 1300 صوت، وكل الأعضاء الذين نجحوا في الانتخابات متوافقين معي وهذه مهمة تطوعية لذلك لن نختلف، وكل من فازوا في الانتخابات محترمين.

أكمل: ملف الكرة مثل أي ملف في النادي وسنضع دراسة لكل ملف على حدى، وطالما أن الملف منتظم سنغلقه وننظر في غيره سنحافظ على الاستقرار والعقود التي تربطنا باللاعبين، وسموحة مثل أي نادي عليه بعض الالتزامات للدولة كضرائب وتأمينات وسنضع خطة لسدادها، وكل أمور اللاعبين والانشاءات مستمرة ولا قلق منها، وخلال سنة سننهي كل الالتزامات التي علينا للدولة.

واختتم: قمت باجتماع باللاعبين قبل مواجهة المصري وحفزتهم وخاصة أن لديهم جهاز فني محترم، وملتزمون بعقود اللاعبين ولن يتم الاخفاق في أي التزام والجهاز الفني مستمر بالكامل.