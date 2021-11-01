شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطلب إقامة أول معسكر للمنتخب الأولمبي في نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إقامة أول معسكر للفريق خلال فترة التوقف الدولية المقبلة في شهر نوفمبر الجاري يوم 7 مع انطلاق معسكر المنتخب الأول.

وكان اتحاد الكرة، قد وافق على إعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي، وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003، وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.

في سياق مغاير قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش إعلان قائمة اللاعبين المحترفين والمحليين النهائية لمباراتى أنجولا والجابون عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى، وتحديدا يوم 6 نوفمبر المقبل.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA الساعة السابعة مساء يومى 12 و15 نوفمبر المقبل بتوقيت جرينتش (التاسعة فى القاهرة) كموعدين لمباراتي أنجولا مع مصر، ومصر مع الجابون على الترتيب ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم.