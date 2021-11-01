رسميا.. توتنهام يعلن إقالة نونو سانتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الاثنين، إقالة نونو سانتو من منصبه كمدير فني للفريق الأول هو وجهازه الفني.

ونشر النادي الإنجليزي، بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "يعلن توتنهام اليوم، إعفاء نونو إسبريتو سانتو وطاقمه الفني من مهامهم".

وقال فابيو باراتيشي، المدير العام لكرة القدم بالنادي: "أعرف مدى رغبة نونو وطاقمه التدريبي في تحقيق النجاح، لكن يؤسفني أنه كان علينا اتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "نونو رجل نبيل وسيرحب به دائمًا هنا، نود أن نشكره وطاقمه التدريبي ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

جدير بالذكر أن توتنهام خاض 10 جولات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في مثلهم ليجمع 15 نقاط احتل بها المركز الثامن بجدول الترتيب.