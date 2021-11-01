حجي لمصراوي: صلاح يستحق الأفضل في العالم.. وأتابع بنشرقي وبانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد النجم مصطفى حجي لاعب المنتخب المغربي السابق، أنه يتابع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك وبدر بانون مدافع الأهلي، مشيراً إلى أن رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن الريدز أمر صعب.

وتحدث مصطفى حجي نجم الكرة المغربية السابق في حوار خاص ليلاكورة، عن فرص المغرب في التأهل لكأس العالم، وعن تلقيه عروض لتدريب الأهلي والزمالك، ومستقبل محمد صلاح.

وقال حجي عن حظوظ المنتخب المغربي في التأهل لكأس العالم: "متواجد حاليا مع المنتخب المغربي، نسعى للوصل إلى كأس العالم والمنافسة في كأس الأمم الافريقية".

وأضاف: "أعشق مصر وأعلم جيدا أنهم يحبوني بشكل كبير في مصر". وقال ضاحكاً: "أنا نصفي مصري".

وعن عروض الأهلي والزمالك قال: "ناديين كبار واتابع الدوري المصري ولكن لم يصل لي قبل ذلك عروض منهم".

وتابع حجي: "اتابع بن شرقي وبدر بانون وفخور بما يقدموه مع أنديته، هم يقدمون مردود ايجابي للغاية مع الأهلي والزمالك وأتمنى أن يسير وليد الكرتي على خطاهم وينجح مع فريقه".

وتطرق حجي للحديث عن محمد صلاح: "احبه جدا كلاعب، أرى أنه لا يوجد أفضل منه في العالم حاليا".

وأكمل: "صلاح يحرز أهداف كثيرة ويتطور بشكل كبير كل أسبوع ومثال مشرف لكل لاعبي العرب واللاعبين المسلمين، من كل قلبي مقتنع أن صلاح يستحق لقب أفضل لاعب في العالم، فضلا عن أنه على المستوى الانساني رائع وشخص جيد، هذه هي قناعاتي عن صلاح وبكل صدق".

وواصل: "أعتقد أن رحيله عن ليفربول أمر صعب، من الصعب أن تترك مكان يحبك ويعشقك ويقدرك، الناس في إنجلترا بشكل عام وليس ليفربول فقط يحبون محمد صلاح".

وأتم حجي تصريحاته: "أحيانا عندما يصل اللاعب لدرجة معينة من الحب الأفضل له أن يستمر في مكانه".