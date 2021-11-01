الجزائر تعترض على تعيين حكم مغربي لإدارة مباراة بوركينا فاسو والنيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن الاتحاد الجزائري، اعترض رسميا على تعيين الحكم المغربي سمير الكزاز لإدارة مباراة بوركينا فاسو والنيجر في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر .

وتتصدر الجزائر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو قبل مواجهتهما الحاسمة يوم 16 نوفمبر الجاري على ملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

وكشفت صحيفة "النهار" الجزائرية عبر موقعها الالكتروني، أن الاتحاد الجزائري قدم اعتراضا رسميا للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) على تعيين الكزاز لإدارة مباراة بوركينا فاسو والنيجر المقررة بمدينة مراكش المغربية يوم 12 نوفمبر الجاري.

وأضافت أن هناك مخاوف من أن يوفر الكزاز "الحماية" للاعبي منتخب بوركينا فاسو، الذي يضم تسعة لاعبين مهددين بالعقوبة، وبالتالي الغياب عن مباراة الجزائر.

وتشهد العلاقات الجزائرية-المغربية حالة من التوتر في ظل إقدام الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بداعي ما وصفته بـ "أعمال عدائية" من الرباط ضدها.