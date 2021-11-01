ميسي يتحدث عن.. كأس العالم.. بالون دور "السابعة".. ومتى يعتزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، عن طموحاته مع فريقه ومنتخب الأرجنتين، بجانب حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية "السابعة" في تاريخه.

وخلال مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، قال ميسي: "أنا متحمس للمشاركة في كأس العالم المقبلة (2022 بقطر)، لقد حققنا الفوز بكوبا أمريكا بعد غيابها لفترة طويلة، نحن اليوم أفضل ونسير على الطريق الصحيح، لكننا مازلنا بحاجة لنصبح أحد المرشحين الأوفر حظا للفوز بالبطولة".

وبسؤاله هل سيقرر الاعتزال بعد كأس العالم المقبلة، قال ميسي: "لا، ليس صحيحا، أعيش يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى، لا أعرف ما سيحدث في كأس العالم أو بعدها، لا أفكر ذلك".

وعن حظوظه في التتويج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، قال: "لا أعتقد ذلك، أكبر جائزة لي كانت تتويجي مع المنتخب بلقب كوبا، قاتلنا كثيرا وكنا الأفضل".

وتابع: "لكن إذا حصلت على بالون دور فسيكون أمرا غير عادي، أمر مجنون الحصول على السابعة، إذا لم يحدث هذا فلقد حققت بالفعل أحد أهدافي العظيمة".

وبسؤاله كيف يريد أن يُسجل في التاريخ، قال لاعب برشلونة السابق: "لا أعرف، الشيء الوحيد الذي حاولت دائما الحفاظ عليه هو التعامل مع نفسي باحترام وتواضع، قاتلت من أجل أحلامي وأهدافي، سقطت عدة مرات لكنني نهضت وحاولت مرة أخرى، لقد حدث كثيرا مع برشلونة وأكثر مع الأرجنتين".

وعن طموحاته مع باريس سان جيرمان، قال: "جئت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب وخاصة دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "منذ وصولي إلى هنا (باريس) شعرت كما لو كنت في غرفة الملابس لفترة طويلة لأن لدي العديد من الأصدقاء هنا".

وعن أسوأ لحظة وأفضل لحظة مر بها منذ رحيله عن برشلونة وانتقاله إلى باريس، قال: "كانت اللحظات السيئة في البداية، عندما كان كل شيء يحدث بشكل سريع، لم تكن الأمور مستقرة بالنسبة للأطفال، لم يستطيعوا الاستمرار في الفندق أكثر من شهر ونصف، كان الوقت صعبا، لكن حاولنا الاستمتاع بالمدينة والتعرف على كل شيء بهدوء حتى انتقلنا إلى منزلنا".

وعن علاقته بنيمار ومبابي وكيف رحبوا به، قال: "لدي علاقة طويلة مع نيمار، كنا على تواصل بشكل مستمر حتى بعد رحيله عن برشلونة، مع مبابي كانت الأمور غريبة في البداية، لم نكن نعرف بعضنا البعض ولم نكن متأكدين من استمراره في الفريق، لكن لحسن الحظ تعرفنا على بعضنا أكثر داخل وخارج الملعب".

وردا على الأفضل هل شراكة MSN في برشلونة أم MNM في باريس، قال: "جميعهم مختلفين، سواريز لاعب من نوع آخر، له خصائص مختلفة عن مبابي، فهو يلعب في أكثر من مركز وليس رقم 9 فقط، المقارنة صعبة، لكنني محظوظا باللعب في نيمار وسواريز في برشلونة وآمل أن نتمكن من تحقيق نفس الشراكة".