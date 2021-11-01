تقارير فرنسية: سان جيرمان يدرس فسخ عقد راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير إسبانية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تدرس فسخ عقد سيرخيو راموس مدافع الفريق الفرنسي.

وانضم راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ولم تسنح الفرصة لراموس للمشاركة مع الفريق الفرنسي حتى الآن، بسبب الإصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان"، فإن باريس يفكر في فسخ عقد راموس، وسيتعين عليه التوصل لاتفاق مع قائد ريال مدريد السابق لارتباطه بعقد حتى عام 2023.

جدير بالذكر أن آخر مباراة لعبها راموس كانت بقميص ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.