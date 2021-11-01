"ودية ومعسكر مبكر".. الأهلي يعلن تفاصيل استعداداته لمباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خوض الفريق الأول مباراة ودية أمام المرج في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين، دون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

من جانبه، قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بدء المعسكر المغلق يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادا للقمة.

ويتساوى الأهلي مع الزمالك في عدد النقاط (6 نقاط لكل منهما)، حيث حقق كل منهما الفوز في الجولتين الأولى والثانية ببطولة الدوري.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري بالفوز على الإسماعيلي برباعية دون رد، ثم حقق فوزا آخر على البنك الأهلي بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، فاز الزمالك في مباراة الجولة الأولى على إنبي بهدفين دون رد، وحقق النتيجة ذاتها أمام طلائع الجيش في مباراة الجولة الثانية.