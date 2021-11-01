ميسي: لم يُعرض عليّ اللعب مجانا في برشلونة.. وحديث لابورتا "يؤذيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدثث ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي عن اختلاف الوضع بين فرنسا وبرشلونة، بجانب علاقته مع لاعبي بلوجرانا ورده على تصريحات خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وخلال مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، قال ميسي: "نعم هناك تغييرات كبيرة بين هنا (فرنسا) وبرشلونة، لم أتخيل كل ذلك، لكن لحسن الحظ لقد استقرت أموري، والأولاد في المدرسة، نحن سعداء حقا".

وتابع: "مازلت أتابع برشلونة، عندما أشاهد المباريات أشعر وكأنني أرغب في اللعب، تولد بداخلي مشاعر خاصة".

وبسؤاله هل عُرض عليه اللعب مجانا مع برشلونة، أجاب: "كما قلت، لقد فعلت كل ما في وسعي للبقاء، ولم يُطلب مني اللعب مجانًا في أي وقت، طُلب مني خفض راتبي بنسبة 50% وقمت بذلك دون أي مشكلة، كانت رغبتي ورغبة عائلتي هي البقاء في برشلونة، لكن في نفس الوقت يبدو أن الكلمات التي قالها الرئيس (خوان لابورتا) ليست في محلها، لقد آذوني، وهذا يجعل الناس يفكرون أو يولد لديهم نوعًا من الشك في ولائي وأعتقد أنني لا أستحق ذلك".

وعما إذا كانت لديه النية في العودة إلى برشلونة مجددا بعد نهاية عقده مع باريس، أجاب: "لا أعرف متى سينتهي عقدي مع باريس سان جيرمان، لكن بكل تأكيد سنعود للعيش في برشلونة مرة أخرى، هذا ما تريده زوجتي وما أريده أيضا".

وردا على رأيه في وضع برشلونة الحالي، قال: "برشلونة يمتلك فريقا رائعا، يلعب بشكل جيد، ظهر لاعبون مميزون مثل جافي، ومع عودة أجويرو وديبملي سيكونان عونا للفريق".

وعن علاقته بزملائه السابقين في برشلونة، قال: "أتحدث كثيرًا مع كون أجويرو، الذي لم يكن شريكًا في الملعب لكنه صديق رائع، أيضا بوسكيتس وخوردي ألبا".

وبسؤاله هل خاب طنه في أحدهم، قال: "لا، ليست خيبة أمل، أعرفهم جميعًا عن ظهر قلب، كانوا بجانبي ودعموني في جميع الأوقات.