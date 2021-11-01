باريس سان جيرمان يستعيد مبابي امام لايبزيج وشكوك حول ليونيل ميسي

استعاد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مهاجمه كيليان مبابي قبل مباراة يوم الأربعاء المقبل امام لايبزيج الالماني في دوري أبطال أوروبا، فيما تحوم الشكوك حول تواجد ليونيل ميسي في المباراة.

وذكرت RMC Sport هذا الصباح، أن كيليان مبابي سيعود إلى فريق باريس سان جيرمان في رحلة دوري أبطال أوروبا إلى لايبزيج يوم الأربعاء، بعد أن تعافى من عدوى في الأنف والأذن والحنجرة أصيب بها الأسبوع الماضي.

وشارك المهاجم الفرنسي في جلسة تدريب الفريق يوم الأحد، ولم يعد تواجده في مباراة منتصف الأسبوع موضع شك بالنسبة للطاقم الطبي بالنادي الباريسي.

ومع ذلك، لا يزال ليونيل ميسي موضع شك – فقد خرج الأرجنتيني في الشوط الأول خلال الفوز 2-1 على ليل بسبب مشكلة في العضلات.

وفي حديثه بعد المباراة، أشار مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو إلى أنه لا يعتقد أن مواطنه مصاب، وأن قرار استبداله كان مجرد إجراء احترازي.

وسيسافر فريق باريس سان جيرمان إلى ألمانيا بعد ظهر اليوم بعد جلسة تدريبات اليوم، حيث يتطلعون للحفاظ على صدارة مجموعتهم مع منافسة شرسة مع مانشستر سيتي.