توتنهام يقيل المدرب نونو إسبيريتو سانتو

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أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي اليوم الاثنين إعفاء المدير الفني نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون من تدريب الفريق.
وذكر توتنهام في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت :”النادي يمكنه اليوم الإعلان عن إعفاء نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون الذي يضم يان كاثرو وروي باربوسا وأنتونيو دياز، من مهامهم.”
وقال فابيو بارانيسي مدير الكرة بالنادي :”أعرف كم كان يرغب نونو وجهازه المعاون في تحقيق النجاح، ويؤسفني أننا مضطرون لاتخاذ هذا القرار.”
وأضاف :”نونو رجل نبيل حقًا، ودائمًا ما سيكون مرحب به هنا، نود تقديم الشكر له وللجهاز الفني ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل.”
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