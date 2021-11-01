توتنهام يقيل المدرب نونو إسبيريتو سانتو

نونو إسبيريتو سانتو مدرب نادي توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي اليوم الاثنين إعفاء المدير الفني نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون من تدريب الفريق.

وذكر توتنهام في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت :”النادي يمكنه اليوم الإعلان عن إعفاء نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون الذي يضم يان كاثرو وروي باربوسا وأنتونيو دياز، من مهامهم.”

وقال فابيو بارانيسي مدير الكرة بالنادي :”أعرف كم كان يرغب نونو وجهازه المعاون في تحقيق النجاح، ويؤسفني أننا مضطرون لاتخاذ هذا القرار.”

وأضاف :”نونو رجل نبيل حقًا، ودائمًا ما سيكون مرحب به هنا، نود تقديم الشكر له وللجهاز الفني ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل.”