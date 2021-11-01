موعد مباراة وفاق سطيف وهلال شلغوم العيد في الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة وفاق سطيف وهلال شلغوم العيد والقنوات الناقلة، ضمن مؤجلات الجولة الأولى من الدوري الجزائري 2021/2022 «الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس».

استهل وفاق سطيف مشواره في الدوري الجزائري 2021/2022 من الجولة الثانية بلقاء فريق شبيبة القبائل، بعدما تم تأجيل مباراته الافتتاحية أمام الفريق الصاعد حديثًا «هلال شلغوم العيد»، بسبب ارتباطاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل وفاق سطيف مع شبيبة القبائل من دون اهداف، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 على ملعب 1 نوفمبر 1954 بمدينة تيزي وزو.

وسيدخل رجال المدرب التونسي نبيل الكوكي مباراة هلال شلغوم العيد بهدف تحقيق الفوز الأول هذا الموسم وتعديل المسار في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس، وذلك قبل مواجهة فريق جمعية أولمبي الشلف بالجولة الثالثة.

على الجهة المقابلة، خاض فريق هلال شلغوم العيد مباراة واحدة ايضًا وكانت أمام نصر حسين داي في الجولة الثانية، وخسرها بهدفٍ دون رد، وسيتطلع إلى اقتناص نقطة واحدة على الأقل من مواجهة وفاق سطيف لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية في قادم المناسبات.

متى موعد ومكان مباراة وفاق سطيف وهلال شلغوم العيد في الدوري الجزائري؟

يحين موعد مباراة وفاق سطيف وهلال شلغوم العيد في الدوري الجزائري يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، وستقام على ملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف.

وتنطلق صافرة بداية مباراة وفاق سطيف وهلال شلغوم العيد في تمام الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة وفاق سطيف وهلال شلغوم العيد؟

يُنقل بث مباشر مباراة وفاق سطيف وهلال شلغوم العيد على القناة الجزائرية الأولى، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11680 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.