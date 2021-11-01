مشاهدة مباراة الرفاع الشرقي والخالدية بث مباشر يلا شوت الدوري البحريني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الرفاع الشرقي والخالدية في الجولة الخامسة ببطولة الدوري البحريني «دوري ناصر بن حمد الممتاز»، ضمن مباريات اليوم الاثنين 1-11-2021.

يستقبل نادي الرفاع الشرقي الفريق الصاعد حديثًا «الخالدية» على استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري البحريني الممتاز 2021/2022.

ويدخل الفريقين المباراة بهدف العودة إلى سكة الانتصارات من جديد، فصاحب الأرض اليوم تعادل في آخر مباراتين، بينما تعرض فريق الخالدية للخسارة في الجولة الماضية.

ويمر وصيف بطل النسخة الماضية «الرفاع الشرقي» بظروف صعبة هذا الموسم، إذ جمع 5 نقاط من أول 4 مباريات، حصدها من فوزه الوحيد على المحرق، وبتعادل مع الرفاع والحد، وتلقى خسارة وحيدة جاءت على يد فريق المنامة.

في المقابل، تبدو نتائج الخالدية جيدة نظرًا لقلة خبراته في الدوري البحريني، حيث حصد 6 نقاط من 4 مباريات، فاز على فريق البديع بالجولة الأولى، والمحرق في الثالثة، وتعرض للخسارة في مناسبتين أمام المنامة، ومؤخرًا ضد الرفاع.

وينقل بث مباشر مباراة الرفاع الشرقي والخالدية اليوم، على قناة البحرين الرياضية 1، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12226 أفقي، وبمعدل ترميز 27500.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرفاع الشرقي والخالدية ببطولة دوري ناصر بن حمد الممتاز، في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش، 19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت السعودية والبحرين.