مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة بث مباشر يلا شوت الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاثنين 1-11-2021.

يستضيف النادي المصري البورسعيدي نظيره سموحة على استاد برج العرب بالاسكندرية، في مباراة قوية سيسعى فيها الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول في الدوري المصري 2021/2022.

ووقع المصري البورسعيدي في فخ التعادل الإيجابي مع غزل المحلة (1-1) في الجولة الافتتاحية، فبعدما تقدم زعيم الفلاحين في الشوط الأول عبر هشام نبوي، عاد زعيم القناة في الشوط الثاني وأدرك التعادل عن طريق محمد عنتر.

في المقابل، أخفق سموحة في تحقيق فوزًا كان في المتناول أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، حيث انهى الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بثلاثية نظيفة، قبل أن يتراجع في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (4-4).

ويتواجد المصري البورسعيدي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري بنقطة واحدة في رصيده، بينما يحتل سموحة المركز الـ11 بنفس الرصيد.

يذكر أن آخر 6 مباريات جمعت الفريقين في الدوري المصري، تمكن سموحة من تحقيق الانتصار في مناسبتين، كما هو الحال لفريق المصري البورسعيدي، وايضًا سيطر التعادل على مباراتين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المصري البورسعيدي وسموحة من الحكم المصري «أحمد الغندور» في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر المصري البورسعيدي وسموحة اليوم، على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على النايل سات على تردد 11861 أفقي، بصوت المعلق الرياضي المصري «بلال علام».