شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الكرة ينتظر موافقة فيفا على قبول استقالته بسبب إخلاء الطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد حسام عوض عضو اتحاد الكرة والذي أعلن تقديم استقالته أمس من التواجد في اللجنة الثلاثية ،باتحاد الكرة مقررا الاكتفاء بفترة تواجده في الجبلابة لعدة أسباب.

وأرسل عوض استقالته عن طريق الإيميل إلى مسئولو الاتحاد الدولي فيفا منتظرا الرد منهم بقبول الاستقالة من أجل إخلاء طرف خاصة أنه يتم معاملته كموظف تابع للاتحاد الدولي الذي قام بتعيينه مؤخرا.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن أحمد حسام عوض عضو اللجنة المؤقتة قدم استقالته من منصبه أمس الأحد و قال مسئولو اتحاد الكرة إن أحمد حسام عوض قرر الاكتفاء بالفترة الماضية له في عضوية الاتحاد خاصة أن اللجنة اقتربت مدتها من الانتهاء والمحدد له 5 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة في الاتحاد تضم أحمد مجاهد رئيسًا ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض في العضوية.