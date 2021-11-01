شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية قوية للاعبى الأهلي.. ومران متنوع لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد كابيللو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون الحصول على راحة؛ استعدادا لمباراة القمة أمام فريق الزمالك والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق المرج، في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمباراة الزمالك في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا مهما أمس الأحد، على فريق البنك، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في مباراة الزمالك المقبلة.