شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز أوباما لمواجهة الأهلى وعودة مصطفى فتحى لدكة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على تجهيز يوسف أوباما لاعب الفريق للعودة للمشاركة فى مواجهة الأهلى بالقمة 123 والمقرر لها في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

وغاب يوسف أوباما عن المشاركة مع الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس الأحد، على ستاد برج العرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وذلك بعدما شعر اللاعب بإجهاد فى العضلة الخلفية خلال خوض التدريب الأخير قبل مواجهة الطلائع، لذلك فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة وابعاده عن المشاركة.

ويرغب كارتيرون فى تجهيز يوسف أوباما خلال الأيام الحالية من أجل الدفع به أساسيًا فى مواجهة الأهلى، على أن يعود مصطفى فتحى لمقاعد البدلاء ويصبح "ورقة رابحة" يقوم المدرب باستغلالها على حسب سير اللقاء.

وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت قطبي الكرة المصرية في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام بالموسم الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل صلاح محسن للأهلي، فيما أحرز فرحاني ساسي هدف الزمالك.