شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المرج وديًا غدًا استعدادا لمواجهة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام فريق المرج في الرابعة عصر غد ٍعلى ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط.