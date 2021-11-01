الامارات | الدوري الأردني يبدأ تكليف "حكمة" سيدة لإدارة مباريات الرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الأردني يبدأ تكليف "حكمة" سيدة لإدارة مباريات الرجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصادر في اتحاد كرة القدم الأردني، ان النية تتجه لتعيين حكمة بدلا من حكم، لإدارة مباراة فريقي سحاب والبقعة التي تقام غدا، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين الأردني للرجال.

ووفق معلومات نشرتها صحيفة "الغد" الأردنية اليوم، فإن هذه الخطوة الجريئة، تأتي في إطار سعي الاتحاد لتطوير التحكيم النسوي، وتعزيز ثقة الحكمات بأنفسهن.

وفي حال تطبيق اتحاد الكرة هذه التوجه، فإنها ستكون المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة قيادة مباراة في دوري المحترفين بشكل خاص، وفي بطولات الرجال بشكل عام.

يشار إلى أن نتيجة مباراة سحاب والبقعة، لن تؤثر على المنافسة على لقب الدوري أو الهبوط من شبح الهبوط.

الجدير بالذكر أن العديد من البطولات الأوروبية للرجال لكرة القدم، بدأت تستعين بحكمات لإدارة المباريات.

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