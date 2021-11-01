ميسي يكشف عن منصبه المفضل في برشلونة ويتمنى العودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، الأحد، عن رغبته في العودة لمساعدة البلوغرانا من جديد.



وجاء ذلك خلال حوار اجراه مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، عقب شهرين من وصوله إلى الفريق الفرنسي.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية جزءا من الحوار، حيث سُئل عما إذا كان يرغب في العودة إلى برشلونة ورد قائلا: "نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأي طريقة يمكن أن تكون مفيدة وتضيف له".

وتابع: "أود أن أكون سكرتيرا فنيا في مرحلة ما، لا أعرف إذا ما كان هذا سيحدث في برشلونة أم لا.. وإذا كان هناك احتمال، فأتمنى مساعدة النادي".

مضيفا: "برشلونة النادي الذي أحبه، وأحب أن يكون على ما يرام ويتطور، ويستمر في كونه أحد أفضل أندية العالم".

وتحدث النجم الأرجنتيني خلال الحوار عن ذكرياته والفترة التي قضاها في "كامب نو"، وعلاقته بزملائه في الفريق.

كما تحدث عن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وأمنياته في المستقبل.

يذكر أن ميسي انتقل إلى صفوف "بي إس جي،" الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر عقب فشل تمديد عقده مع البرسا، في ظل الأزمة المالية الكبرى التي يعانيها النادي الكتالوني.