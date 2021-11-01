كونتافيت تتأهل للبطولة الختامية وتعتذر للتونسية أنس جابر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

قالت أنيت كونتافيت إن ثقتها الكبيرة في نفسها كانت وراء فوزها على الرومانية سيمونا هاليب في نهائي بطولة ترانسلفانيا المفتوحة الأحد.



وهي نتيجة ضمنت للاعبة الإستونية الحصول على المكان الأخير في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

وأحرزت كونتافيت البالغة 25 عاما لقبها الرابع هذا الموسم بفوزها 6-2 و6-3 على هاليب، لتضمن أيضا دخول قائمة أول عشر لاعبات في التصنيف العالمي لأول مرة.

وأبلغت كونتافيت الصحفيين: "ما زلت لا أصدق ما يجري. أنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من اللعب بشكل جيد اليوم والفوز بالمباراة النهائية. كان هذا هو التركيز الرئيسي وأنا فخورة حقا بنفسي لأنني تمكنت من القيام بذلك.

وتابعت:"أثق في نفسي أكثر قليلا مما كنت أفعل قبل عامين، وكنت أحاول أن ألعب بشراسة ولكن بثبات أيضا".

ونجحت كونتافيت بانتصارها 26 في آخر 28 مباراة في التفوق على التونسية أنس جابر لتنتزع آخر البطاقات المؤهلة للبطولة الختامية.

ووجهت كونتافيت رسالة إلى أنس جابر في الملعب عقب أول انتصار في مسيرتها على هاليب المصنفة الأولى على العالم سابقا وقالت: "أشعر بأسف شديد لأنني اضطررت لفعل ذلك".

وواصلت: "أتطلع حقا للعام المقبل وأتمنى أن ننجح في التأهل سويا".

ووجهت اللاعبة التونسية تهنئة لمنافستها عبر "تويتر" ونشرت صورة ساخرة وهي تمسك برقبة كونتافيت على سبيل المزاح وقالت في تعليقها: "هذا ما يدور في رأسي في نفس الوقت" عقب خسارة مقعدها بالبطولة الختامية.

وأضافت في تغريدة أخرى: "اعتذار مقبول ولكن سنلتقي في وادي الحجارة، سأكون هناك كلاعبة بديلة".

وتقام البطولة الختامية في المكسيك في الفترة من 10-17 نوفمبر بعد نقلها من شينتشن بسبب قيود السفر في الصين الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

وقررت المصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي عدم المشاركة وانضمت كونتافيت إلى أرينا سبالينكا وباربورا كريتشيكوفا وكارولينا بليسكوفا وماريا ساكاري وإيجا شيانتك وغاربين موجوروزا وباولا بادوسا في قائمة المشاركات في وادي الحجارة.