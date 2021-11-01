تقارير فرنسية: باريس سان جيرمان يفكر في فسخ تعاقده مع راموس

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في فسخ تعاقده مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.

وكان راموس قد انتقل إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن، بسبب الإصابات في ربلة الساق.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن مسيرة راموس مع سان جيرمان قد تنتهي قبل بدايتها من الأصل، إذ أن مسئولي النادي يفكرون في فسخ التعاقد مع المدافع الإسباني.

ولفتت إلى أن الخدمات الطبية في باريس لديها بعض الشكوك وغير مقتنعين بأن المدافع البالغ 35 عاما يمكن أن يعود للمنافسة بالسرعة والمستوى الذي كان عليه مع ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن فسخ التعاقد ليس أولوية بالنسبة لـ باريس سان جيرمان في الوقت الراهن، إلا إنها مسألة غير مستبعدة.

وأكدت "لو باريزيان" أنه في حال حدوث هذا الأمر، سيتعين على نادي باريس سان جيرمان التوصل إلى اتفاق مع راموس الذي يستمر عقده الحالي مع الفريق حتى عام 2023.