ميسي يعلن عن رغبته في العودة إلى برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النجم الأرجنتيني ولاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، عن رغبته في العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وتحدث ميسي، في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن علاقته بأصدقائه وبرئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا.

ورداً على سؤال إن كان يرغب بالعودة إلى برشلونة، قال ميسي: "نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأي طريقة يمكن أن تكون مفيدة وتضيف له".

وأضاف البرغوث الأرجنتيني: "أود أن أكون سكرتيراً فنياً في مرحلة ما، لا أعرف إذا ما كان هذا سيحدث في برشلونة أم لا.. وإذا كان هناك احتمال، فأتمنى مساعدة النادي".

وأكد ميسي أن برشلونة هو "النادي الذي أحبه، وأحب أن يكون على ما يرام ويتطور، ويستمر في كونه أحد أفضل أندية العالم".

كما تحدث قائد المنتخب الأرجنتيني عن فريقه الجديد نادي العاصمة الفرنسية واحتمال تتويجه بلقب دوري الأبطال.

يشار إلى أن ليونيل ميسي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان، الصيف الماضي بعد فشل تمديد عقده مع برشلونة.