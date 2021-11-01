شكرا لقرائتكم خبر عن 26 بطولة في 26 سنة.. نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش تحتفل بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، اليوم بعيد ميلادها الـ26، حيث ولدت نور فى الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، البطلة المصرية فرغت حياتها خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التى حققت فيها إنجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الآخر يهدد أبطالا كبارا فى اللعبة، ودرست نور الشربينى الإعلام إلى جانب ممارسة اللعبة.

وتربعت البطلة المصرية نور الشربينى على عرش أبطال مصر المتوجين بالألقاب في الملعب الزجاجى، بعدما نجحت البطلة المصرية فى كتابة تاريخها الحافل بالألقاب، نور الشربينى حصدت اللقب رقم 26 في تاريخ بطولاتها الدولية لتكون أكثر لاعبة مصرية تحقيقاً للبطولات، ويليها البطلة المعتزلة رنيم الوليلي والتى توجت بـ 24 لقب، كما تعتبر نور الشربيني أكثر لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش لمدة 43 شهر حتى الآن.

وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية لبطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت في شيكاغو، على المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية التي جمعتهما، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-8, 8-11, 11-9.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني بطولة العالم، والثالثة على التوالي، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، وأخيراً 2021.