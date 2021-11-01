شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك والأهلي لم يطلبا حكام أجانب أو عرب للقمة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه إلي الآن لم يتقدم أي من ناديي الزمالك والأهلي بطلب لتعيين حكام سواء أجانب أو عرب للقاء القمة الذي يجمعهما في الثامنة مساء الجمعة المقبل بالجولة الثالثة للدوري.

أكد مسئولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، أنه سيتم تعيين حكم مصري لقمة الزمالك والأهلي بعد عدم تقدم أي من الناديين بطلب لاستقدام حكام أجانب.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك .. آخر مباراة بين القطبين

المباراة الأخيرة التي جمعت قطبي الكرة المصرية في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام بالموسم الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل صلاح محسن للأهلي، فيما أحرز فرحاني ساسي هدف الزمالك.

يحتل النادي الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة بعد الفوز في مباراتين بالدوري الحالي، وذلك بفارق الأهداف فقط عن نادي الزمالك الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد.