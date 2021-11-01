شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشناوي وياسر على حساب بانون.. شوبير يضع تشكيل الأهلي فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الإعلامي أحمد شوبير، التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة القمة المرتقبة، على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: أتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من، محمد الشناوي إذا كان جاهزاً سيبدأ، أكرم توفيق، "بدر بانون أو ياسر إبراهيم" بسبب تميز ياسر إبراهيم في الكرات العالية التي يتميز بها الزمالك"، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، بيرسي تاو، حسين الشحات، أفشة ومحمد شريف.

أضاف: أنصح موسيماني بالهدوء في إدارة المؤتمر الصحفي بعد المباراة لأنه طيب جداً ولكنه يتعصب من بعض الأسئلة وبإمكانك أن تدير المؤتمر حتى لا يخرجك أحد من إطاره.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة البنك الأهلي والتي أقيمت أمس الأحد على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، من أجل التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من عمر المسابقة، باعتبارها بطولة من نوع خاص وتحتاج استعدادات مختلفة.

وينوي موسيماني والجهاز المعاون بالأهلي دراسة الزمالك بشكل جيد للتعرف على طريقة لعبه والحد من خطورته في القمة 123 التي يرغب الفريق الأحمر في حسمها لصالحها لتأكيد تفوقه على الفارس الأبيض وتعزيز حظوظه في استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في الموسم الماضي، وكذلك معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الزمالك من أجل الاعتماد عليها في لقاء القمة القادم، خاصة وقت استحواذ الخصم على الكرة أو اختراق دفاع المنافسين.