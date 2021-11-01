شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: طلعت يوسف يبدأ العلاج بالكورتيزون في رحلة التعافي من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن طلعت يوسف المدير الفني للنادي الإسماعيلي، يبدأ اليوم العلاج بالكورتيزون في رحلة العلاج من كورونا عقب إصابته بالفيروس قبل بداية الموسم الجاري، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت إف إم: تحدثت مع طلعت يوسف من أجل الرد على تصريحات يحيى الكومي رئيس النادي الذي أكد أن إقالة الجهاز الفني للفريق واردة، ووجدت صوته ضعيف وقال إنه سيبدأ اليوم العلاج بالكورتيزون.

وأكد يحيى الكومى، رئيس نادى الإسماعيلى الجديد، أن المجلس الجديد يسعى لانتشال النادى من الأزمات التي يعانى منها، وقال: "حزين جدا على حال الدراويش بعد الهزيمتين في أول الدورى".

وأضاف يحيى الكومى، في تصريحات تليفزيونية: "المسئولية كبيرة وزعلانين جدا على الحال اللى وصل إلى نادى الإسماعيلى بعد الهزيمة الثانية في الدورى، والمجلس الجديد ليس له يد في اختيار الجهاز الفني ولا اللاعبين، ونسعى لقيادة سفينة الإسماعيلى لبر الأمان".

وتابع: "أسعى للنجاح مع الإسماعيلى وإعادته لمنصات التتويج، وأمامنا فرصة لتنفيذ البرنامج الانتخابى في الفترة المقبلة".

واستطرد: "سيتم منح طلعت يوسف الفرصة لقيادة الإسماعيلى أمام البنك الأهلى لو فاز سيأخذ فرصة أخرى ولو اتهزم سيتم إقالته لأننا لن نستحمل هزيمة الإسماعيلى في ثلاث مباريات متتالية".

واختتم: "سنتواصل مع كل مشاكل الإسماعيلى المالية، وسنحاول تقليلها مع محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وأزمة سعد الجزيرى لسه في بدايتها".