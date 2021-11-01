شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر بالأرقام تفاصيل نتيجة انتخابات النادي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى الإسماعيلي، تفاصيل التصويت في انتخابات الدراويش، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، حيث فاز يحيى الكومى، بمنصب رئيس النادى الإسماعيلى، بعد حصوله على 663 صوتًا، بينما حصل منافسه في الانتخابات وهم نصر أبو الحسن 524 صوتًا، والدكتور هشام عنانى على 419 صوتًا، وعلى غيط 381 صوتًا.

وفاز خالد زين فى منصب نائب رئيس النادى، بعد حصوله على 788 صوتًا، بينما حصل منافسيه في الانتخابات وهم سليمان أبو عريضة على 727 صوتًا، ومحسن عبد المسيح على 452، وعماد عبد الواحد 69 صوتًا.

بينما فاز بمنصب أمين الصندوق حاتم حجازى، بـ 925 صوتًا بفارق صوتين عن منافسه مصطفى شلة الذى حصل على 923 صوتًا.

كما فاز فى منصب العضوية فوق السن كلًا من خالد الطيب بعد حصوله على 935 صوتًا، ومحمد أسامة أبو العلا وحصل على 860 صوتًا، وخالد الطيب حصل على 864 صوتًا وليد شعيب وحصل على 648 صوتًا وعاطف زايد حصل على 630 صوتًا، بينما حصل باقى المنافسين وهم وعمرو زكى على 538 صوتًا، طاهر سليم على 510 صوتًا، محمد طلحة على 466 صوتًا، وكمال حمودة على 444 صوتًا، ومدحت الحوفى على 290 صوتًا، وحمد عيد على 368 صوتًا ومحمد سند على 320 صوتًا وهشام درويش على 316 صوتًا، وأحمد محمد عبد السميع على 259 صوتًا ومدحت سعيد على227 صوتًا، وصالح الشامى على 261 صوتًا.

وفاز بعضوية مجلس إدارة النادى الإسماعيلي تحت السن، نانسى القاضي، بعد حصولها على 911 صوتًا، بينما حصل منافسيها محمد مجدى الجندى على 603 صوتًا، وحسام عبد البديع على 284 صوتًا.

كما أعلنت الهيئة القضائية موافقة أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامى ومشروع الموازنة للعام المقبل بأغلبية مطلقة بلغت 1898 "موافق" مقابل 1046 غير موافق، حيث بلغ أصوات من لهم حق الانتخاب والتصويت 5666 عضو، صوت منهم على الميزانية 3074 عضو، والأصوات الباطلة 112، وعدد الأصوات الصحيحة، 2962 صوتًا.

وعقدت أمس الأحد، اجتماع الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى بحديقة رضا لاختيار مجلس جديد للأربعة سنوات المقبلة والتصويت على اعتماد جدول الاعمال والتي تشهد تنافسًا كبيرًا على كل المناصب بعدما اعتمدت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قائمة المرشحين بانتخابات القلعة الصفراء.

وانسحب آل عثمان من خوض السباق الانتخابى بعدما تولى إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى الحالى المنصب منذ 2017 فيما اعتذر شقيقه محمود عثمان عن خوض الانتخابات الجديدة.