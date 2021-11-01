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الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك في قمة الدوري.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل مران فريق الكرة بالنادي الأهلي على ملعب التتش في بداية استعداد المارد الأحمر لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي مران اليوم دون راحة بعد الفوز على البنك الأهلي مساء أمس ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام بهدف نظيف في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وتدرب الأهلي صباح اليوم على ملعب التتش في بداية استعدادات المارد الأحمر لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة .

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية على فيس بوك فيديو لمران الأهلي اليوم .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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