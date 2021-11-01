شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يطمئن جماهير الأهلى بعد إصابته فى مباراة البنك: كدمة خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن أكرم توفيق، جوكر النادى الأهلى، الجماهير الحمراء على إصابته فى مباراة الأمس، أمام البنك الأهلى، التى انتهت بفوز أبناء الجزيرة بهدف دون رد، ضمن لقاءات الأسبوع الثانى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال أكرم توفيق، عبر ستورى حسابه على انستجرام: "الحمد لله كدمة خفيفة".





وتغلب فريق الأهلى، على نظيره البنك الأهلى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد الأهلى والسلام ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلى للنقطة السادسة فى صدارة الدورى، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند 3 نقاط فى المركز السادس.

وبفوز الأهلى على البنك الأهلى، الليلة الماضية، يكون الأحمر قد حقق انتصاره الأول على البنك فى الدوري، بعدما تعادل معه فى مباراتى الموسم الماضي، حيث انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبى ولقاء الدور الثانى بالتعادل 1/1.